"Не выдерживают критики": Токаев поручил реформировать государственный сектор
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев в ходе послания поручил подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По словам президента, уже много лет не сходит с повестки задача снижения роли государства в экономике. Он отметил, что государственные организации и компании продолжают необоснованно плодиться, препятствуя полноценному развитию частных предприятий.
"В стране уже насчитывается почти 25 тыс. организаций с участием государства. Функции и структура большинства из них не выдерживают никакой критики и даже не поддаются логике.
Вследствие укоренившейся практики, когда коммерческие формы чрезмерно применяются для решения некоммерческих задач, в стране растут разного рода издержки, множатся корпоративные органы, теряется фокус на реальном результате.
Поручаю Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с правительством подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, если потребуется, готов издать соответствующий Указ.
Кроме того, Правительству необходимо обновить закон о государственном имуществе, закрепив четкие границы участия государства в экономике, допустимые правовые требования к управлению", - сказал президент.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2283471-ne-vyderzhivayut-kritiki-tokaev-poruchil-reformirovat-gosudarstvennyy-sektor/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах