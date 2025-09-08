"Не выдерживают критики": Токаев поручил реформировать государственный сектор

Касым-Жомарт Токаев в ходе послания поручил подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, уже много лет не сходит с повестки задача снижения роли государства в экономике. Он отметил, что государственные организации и компании продолжают необоснованно плодиться, препятствуя полноценному развитию частных предприятий.

"В стране уже насчитывается почти 25 тыс. организаций с участием государства. Функции и структура большинства из них не выдерживают никакой критики и даже не поддаются логике.

Вследствие укоренившейся практики, когда коммерческие формы чрезмерно применяются для решения некоммерческих задач, в стране растут разного рода издержки, множатся корпоративные органы, теряется фокус на реальном результате.

Поручаю Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с правительством подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, если потребуется, готов издать соответствующий Указ.

Кроме того, Правительству необходимо обновить закон о государственном имуществе, закрепив четкие границы участия государства в экономике, допустимые правовые требования к управлению", - сказал президент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.