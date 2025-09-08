jitsu gif
    "Поощряем лень и иждивенчество": Токаев о соцвыплатах

    Опубликовано:

    Калькулятор, деньги, телефон и ручка лежат на листах бумаги
    Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.

    "Предстоит унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны. Близорукая примиренческая социальная политика государства привела к появлению более 100 разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые "помогайки". До сих пор платим и оказываем медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего СССР и за его пределами. СССР уже как 35 лет не существует, а ветераны молодеют и множатся.

    Нужно понимать, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции. Но искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития, а именно от строительства школ, больниц, транспортной инфраструктуры и многого другого. В свое время наши социальщики придумали новую категорию, подлежащую льготным выплатам – неполные семьи. В результате резко выросло количество разводов. По этому показателю мы даже в свое время вошли в группу мировых антилидеров", - говорит президент.

    Он отметил, что таких примеров немало.

    "Мы сами поощряем лень и иждивенчество. А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе АСП, чуть ли не на каждого члена семьи? Другими словами, вместо рациональных решений в социальной сфере правительство на протяжении как минимум 15 лет по сути занималось поощрением социального иждивенчества и, надо прямо сказать, социального мошенничества.

    Критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед. В этой сфере также не налажен должный учет и анализ данных, что затрудняет прогнозирование потребностей рынка труда, планирование развития инфраструктуры и решение других важных задач. На базе АСПИР следует создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологий искусственного интеллекта", - говорит президент.

    По словам главы государства, нужно пересмотреть подходы и к пенсионной системе.

    "Наблюдается низкий уровень пенсионных накоплений, особенно среди самозанятых. Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР следует принять меры для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсии", - резюмировал Токаев.

    Послание Токаева
