Токаев: Каждый тенге налогов должен возвращаться обществу качеством госуслуг
В своем послании народу Касым-Жомарт Токаев высказался о сфере налогового администрирования в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг для граждан, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, цифровизация не выполняет своего предназначения", - отметил президент.
По его словам, ситуацию нужно срочно менять, в первую очередь в сфере налогового администрирования.
"Комитет госдоходов обязан стать флагманом цифровизации среди государственных органов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков.Эти системные шаги нацелены на создание принципиально новой, сервисной модели взаимоотношений государства и бизнеса.
Новый Налоговый кодекс должен не просто изменить нормы и процедуры, а сформировать новую ментальность налогоплательщиков, основанную на честности и прозрачности. Государство будет защищать интересы добросовестных плательщиков, направляя их налоги на развитие страны. Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться обществу в виде качественных государственных услуг, инфраструктуры, мер господдержки.
Важную роль в деле повышения предпринимательской активности должны играть институты развития. Но в их работе есть ряд недостатков. Назрела необходимость в перезагрузке деятельности институтов развития. Эти структуры должны действовать как полноценные институты развития с четкой отраслевой специализацией, глубокой аналитикой и мандатом на инвестирование", - сказал Токаев.
