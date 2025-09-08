Токаев заявил о возможной масштабной эко-катастрофе на Каспие
Опубликовано:
В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Каспийское море может ждать масштабная экологическая катастрофа, передает корреспондент NUR.KZ.
"Недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий. К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире.
Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, - незаконная продажа и покупка воды на черном рынке", - заявил Токаев.
Он добавил, что снижение уровня Каспия вызывает беспокойство. И этим вопросом должен заниматься не только Казахстан.
"Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС.
Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами", - заявил Токаев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Использовать дроны для доставки посылок казахстанцам предложил Токаев
- Внедрить единый стандарт экологического просвещения в школах и вузах Казахстана поручил Токаев
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2283636-tokaev-zayavil-o-vozmozhnoy-masshtabnoy-eko-katastrofe-na-kaspie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах