Токаев заявил о возможной масштабной эко-катастрофе на Каспие

В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Каспийское море может ждать масштабная экологическая катастрофа, передает корреспондент NUR.KZ.

"Недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий. К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире.

Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, - незаконная продажа и покупка воды на черном рынке", - заявил Токаев.

Он добавил, что снижение уровня Каспия вызывает беспокойство. И этим вопросом должен заниматься не только Казахстан.

"Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС.

Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами", - заявил Токаев.

