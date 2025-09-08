"То, что творится на рынке - постыдная ситуация" - Токаев о зависимости от импорта
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.
"Стратегическая задача правительства - сократить зависимость национального продуктового рынка от импорта. Конечно, 100%-ное самообеспечение невозможно и наверное, не нужно, но то, что сейчас творится на нашем рынке, это постыдная ситуация.
Кроме того, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки, поэтому нужен конкретный план аграрного экспорта с учетом логистики ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии", - заявил президент.
Он отметил, что это - задача не одного Минсельхоза, а ряда госорганов.
"Поэтому нужна координация действий на уровне руководства правительства, которое обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии Евразийской торговли. А депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами.
Выяснилось, что наши предприниматели не получают в нужном объеме господдержку в сравнении с предприятиями других стран Евразийского экономического союза. Поэтому находятся в невыгодных условиях и вынуждены уступать конкурентам даже свой рынок. В частности, речь идет о производителях молока", - добавил Токаев.
