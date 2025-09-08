Токаев призвал правительство и Нацбанк перестать "перетягивать канат"
В своем послании народу президент Касым-Жормарт Токаев призвал правительство и Нацбанк стать единой командой, поскольку в стране острая проблема из-за инфляции, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сегодня главная проблема - это высокая инфляция. Которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта данной проблемы не существует. С ней сталкиваются большинство государств, но в наших условиях она приобрела особо острый характер. Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга", - заявил Токаев.
Президент добавил, что преодолевать эти трудности нужно с учетом передового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры.
"Правительство и Нацбанк должны действовать как одна команда с учетом сложности ситуации. Команда, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната", - заявил президент.
