Использовать дроны для доставки посылок казахстанцам предложил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, озвучивая послание народу Казахстана, рассказал о важности использовать дроны для доставки грузов и посылок, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов.

"Ранее я уже поручал удвоить объемы авиагрузов. Этого можно добиться в первую очередь путем создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров", - сказал президент.

Он отметил, что в условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологической продукции, этот вид грузоперевозок являются высокодоходным и крайне востребованным сегментом.

"Мы должны активно развивать авиахабы, обеспечивать их интеграцию в глобальную логистические цепочки. При этом необходимо навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей. Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта - такие как специальные автомашины и дроны для доставки грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов", - подчеркнул глава государства.

