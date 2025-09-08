jitsu gif
      Внедрить единый стандарт экологического просвещения в школах и вузах Казахстана поручил Токаев

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

      В своем послании казахстанцам Касым-Жомарт Токаев призвал внедрить единый стандарт экологического просвещения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По словам президента, трепетное, бережное и ответственное отношение к окружающей среде должно стать неотъемлемой частью нашей национальной идеологии.

      "Как вы знаете, с прошлого года реализуется общенациональный проект "Таза Қазақстан", объединивший миллионы неравнодушных граждан по всей стране. Благодаря общим усилиям очищено около 860 тысяч гектаров территорий, высажено свыше четырех миллионов деревьев. Если такая активная работа продолжится, то Казахстан станет по-настоящему зеленой страной, что будет прекрасным примером и достоянием будущих поколений.

      Это яркое воплощение созидательных ценностей и устремлений наших соотечественников. Выражаю признательность всем гражданам, принявшим участие в этой работе, в особенности молодежи. Для укоренения в обществе культуры чистоты правительству следует внедрить единый стандарт экологического просвещения, который охватит все уровни - от школ до вузов", - сказал Токаев.

      Свежая публикация по теме:
      Токаев намерен внести предложения от Казахстана по реформированию ООН

      Послание Токаева
