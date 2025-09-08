Токаев: Госорганы предпринимают жесткие решения в отношении бизнеса, это недопустимо

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.

"Движущей силой цифрового развития должны стать предприниматели. Доля МСБ в валовом внутреннем продукте уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости почти к 50%. Это неплохие показатели, но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни. Не секрет, что из более 2 млн действующих субъектов малого бизнеса производством занимается менее 6%. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но оптимизма не вызывает.

В прошлом году мной был подписан Указ о мерах по дальнейшей либерализации экономики, который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес. Но указ полностью не выполняется. В повестке дня по-прежнему стоит вопрос оживления предпринимательской инициативы, поэтому следует модернизировать правую базу. В стране действует 21 кодекс и более 300 законов.

Свежая публикация по теме: Токаев намерен внести предложения от Казахстана по реформированию ООН

Они перегружены поправками, которые зачастую противоречат друг другу и в конечном счете тормозят развитие бизнеса", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что предстоит провести глубокую ревизию законодательства.

"Технологии искусственного интеллекта позволят сделать это быстро и эффективно. На базе Агентства по стратегическому планированию и реформам будет создан центр регуляторного интеллекта, задача которого станет наведение порядка в законодательстве, понятных и действенных решений", - добавил глава государства.

Президент призвал заниматься не усложнением законодательства, а его адаптацией к нуждам предпринимателей и усилением персональной ответственности министров и акимов за конечный результат.

"Мне поступают сигналы, что государственные органы по-прежнему принимают максимально жесткие административные решения в отношении бизнеса вместо предупредительных мер. Это недопустимо. Важным инструментом защиты бизнеса от избыточных проверок должен стать реестр обязательных требований.

Требуется ускорить его полноценное внедрение с дополнительной ревизией норм на соответствие Предпринимательскому Кодексу. Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг. Но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, препятствие. Цифровизация не выполняет своего предназначения.

Ситуацию нужно срочно менять. В первую очередь в сфере налогового администрирования. Комитет госдоходов обязан стать флагманом цифровизации среди государственных органов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков. Эти системные шаги нацелены на создание принципиально новой сервисной модели взаимоотношений государства и бизнеса", - резюмировал президент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.