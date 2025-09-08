"У нас большие проблемы": в Казахстане начался дефицит воды, заявил Токаев

В своем послании казахстанцам Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан уже сейчас сталкивается с дефицитом природной воды, передает корреспондент NUR.KZ.

"В сфере ЖКХ предстоит установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление. Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас большие проблемы. Конь не валялся, как говорится.

Это отдельное направление для разъяснительной и даже идеологический работы среди граждан. Уже сейчас мы сталкиваемся с дефицитом природной воды, а уровень культуры потребления оставляет желать лучшего", - заявил Токаев.

