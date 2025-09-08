"Курорты превратятся в нацбренд Казахстана": что нужно для развития туризма, рассказал Токаев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.
"Следующая важная отрасль, в которой накопилось немало проблем, – туризм. В частности, надо признать нехватку профессиональных кадров. Конкурентоспособность этой сферы все еще низкая.
В июле я поручал в кратчайшие сроки привести все туристические объекты в надлежащее состояние. Эту работу держу на постоянном контроле. Параллельно с популярными местами отдыха важно усиливать потенциал других перспективных направлений", - говорит президент.
По словам президента, надо четко разграничить задачи.
"Теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении международных туристов и законодательном обеспечении политики в сфере туризма.
В этой связи отдельно отмечу горный и горнолыжный туризм в Алматы и Алматинской области. Сейчас самая актуальная задача в этом направлении – создание современной инфраструктуры. Если мы ее в полной мере решим, наши курорты станут известны во всем мире и превратятся в национальный бренд Казахстана", - заключил президент.
