Токаев: Казахстан должен стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу заявил, что Казахстан должен стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Многие граждане высказывают недовольство состоянием вагонов, отметил президент.

По его словам, важным шагом в решении этой застаревшей проблемы стал запуск в Астане вагоностроительного предприятия. При участии иностранного инвестора будет налажено производство современных пассажирских вагонов, оснащенных по передовым международным стандартам.

Глава государства также отметил, что за последние годы проведена масштабная работа по обновлению авиационной инфраструктуры. В прошлом году были открыты новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. В скором времени завершится строительство новых аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. Начато восстановление аэропорта в Аркалыке.

Запуск этих проектов повысит экономическую активность в регионах, создаст новые рабочие места, придаст импульс развитию целого ряда смежных отраслей. Эта работа будет продолжена.

В зоне особого внимания правительства должно быть социально-экономическое развитие Торгайского региона, подчеркнул Токаев.

"Еще один важный вопрос - развитие воздушных грузоперевозок. Несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов. Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов.

Этого можно добиться, в первую очередь путем создания Национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции "авиакарго" является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. Поэтому мы должны активнее развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей", - сказал президент.

"Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов.

Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача - стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве.

Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на Правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета Правительства на специальном заседании", - заявил Токаев.

