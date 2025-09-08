"Даю 10 дней": Токаев поручил Бектенову разработать новый план по привлечению инвестиций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Несмотря на обострение глобальной конкуренции за капитал, нашей стране необходимо привлекать крупные инвестиции. Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли.

В целом, это неплохо, такие инвестиции нам нужны. Но теперь перед нами стоит другая задача – направить инвестиции в обрабатывающую промышленность", - заявил Токаев.

Поэтому, по его словам, правительство должно пересмотреть инвестиционную политику. В случае необходимости можно предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.

"Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами.

Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства. "Заказ на инвестиции" должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора.

В стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами. Она неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций. В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций - это первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов.

Хочу особо отметить, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства. Однако бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова "инвестиции". Этот вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения. Поэтому даю премьер-министру десять дней на выработку конкретных предложений.

Кроме того, поручаю правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций", - сказал президент.

