Токаев поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну

В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан станет цифровой страной, а без развития ИИ альтернатив развития нет, передает корреспондент NUR.KZ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев заявил, что в мире одни государства все больше отстают, а другие добиваются выдающегося прогресса в области искусственного интеллекта.

Возникли новые виды угроз безопасности человечества, в том числе связанные с применением крайне опасных вооружений, действующих на основе искусственного интеллекта

По мнению президента, наступает новый миропорядок. Казахстан в ближайшие 3 года тоже ждут изменения.

"Моя основная миссия - обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность Казахстана в это турбулентное, полное опасностей время. (…) Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи.

Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями.

Свежая публикация по теме: Токаев намерен внести предложения от Казахстана по реформированию ООН

Поэтому мною поставлена стратегическая по своей важности задача превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну", - заявил Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.