Токаев поручил за три года превратить Казахстан в цифровую страну
Опубликовано:
В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан станет цифровой страной, а без развития ИИ альтернатив развития нет, передает корреспондент NUR.KZ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Токаев заявил, что в мире одни государства все больше отстают, а другие добиваются выдающегося прогресса в области искусственного интеллекта.
Возникли новые виды угроз безопасности человечества, в том числе связанные с применением крайне опасных вооружений, действующих на основе искусственного интеллекта
По мнению президента, наступает новый миропорядок. Казахстан в ближайшие 3 года тоже ждут изменения.
"Моя основная миссия - обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность Казахстана в это турбулентное, полное опасностей время. (…) Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи.
Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями.
Поэтому мною поставлена стратегическая по своей важности задача превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну", - заявил Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2283345-tokaev-poruchil-za-tri-goda-prevratit-kazahstan-v-cifrovuyu-stranu/
