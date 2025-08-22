Внести предложения по наказанию виновных в состоянии дорог поручил Бектенов Минтрансу

На совещании по дорогам Казахстана премьер-министр отметил практику приемки объектов вопреки замечаниям по качеству, и поручил Минтрансу подготовить отчет, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений президента по повышению качества автодорог.

С докладами в ходе совещания выступили вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева.

Президент АО "КазДорНИИ" проинформировала премьера о внедрении цифровых технологий в дорожной отрасли, а вице-министр транспорта доложил о принимаемых мерах по повышению качества автодорог.

По его словам, в 2025 году работами охвачено 13 тыс. км. По итогам 2025 года планируется довести нормативное состояние дорог республиканского значения до 94%, местного - до 91%.

В рамках проводимой работы за 7 месяцев 2025 года отмечено снижение количества некачественных дорожно-строительных материалов и дефектов на 2%, рост перевода местных дорог с гравийного на асфальтобетонное покрытие на 14%. Кроме того, оптимизация проектных решений позволила сэкономить более 1 млрд тенге, а охват диагностикой местных дорог достиг 50%.

Тем не менее, Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросах, требующих незамедлительного решения. Названы регионы, включая области Жетiсу, Алматинскую, где продолжается практика приемки объектов вопреки замечаниям со стороны Национального центра качества.

Отмечены проблемы с соблюдением гарантий подрядчиков и использованием некачественных материалов. В качестве примера обозначена Павлодарская трасса, на которой было зафиксировано поднятие бетонного покрытия, в Северо-Казахстанской области 43% проверенных проб не соответствовали стандартам качества. Наибольшая критика качества дорог со стороны жителей населенных пунктов наблюдается в Атырауской и Туркестанской областях.

Премьер-министр поручил усилить ответственность подрядных организаций за некачественное исполнение гарантийных обязательств. Внимание уделено вопросу финансирования и эффективности расходования средств на развитие местной сети дорог.

Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на выделение значительных бюджетных средств, в некоторых регионах освоение идет медленно. Так, по области Абай освоение составляет 42%, по Актюбинской - 52%, по Акмолинской - 56%.

"С учетом вышеуказанных нарушений поручаю Министерству транспорта и Национальному центру качества до 1 октября проверить реализацию всех автодорожных проектов. По итогам внести отчет и предложения по наказанию виновных.

Поручаю министерствам транспорта и финансов подготовить решения по усилению деятельности Национального центра качества", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, ранее в начале августа премьер-министр провел совещание по вопросам исполнения поручений президента в части реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска и поручил наказать чиновников из КГД и Минтранса.

Также напомним, в июне платный участок трассы Астана - Павлодар деформировался и вздулся, что специалисты "КазАвтоЖол" объяснили высокой температурой воздуха.

Отметим, что в 2024 году произошло несколько похожих ситуаций. Так, комиссия после выезда на участок автодороги "Балхаш-Бурылбайтал" выявила дефекты, котрые появились из-за аномальной жары.

Кроме того, похожая ситуация произошла в Жамбылской области. На участке трассы Тараз - Кайнар из-за сильной жары поднялась одна из плит дорожного покрытия. Дефект позже устранили.

В Туркестанской области восстанавливали трассу, которая тоже вздулась от аномальной жары.

При этом летом прошлого года Бектенов также возмущался качеством дорог в регионах. Он заявлял, казахстанцы часто жалуются на состояние дорог и акиматам нужно незамедлительно на них реагировать.

Тогда на заседании кабмина премьер-министр заявил, что Наццентру Минтранспорта нужно "нарастить мускулы", чтобы в Казахстане не платили миллиарды за плохие дороги.

Также мы писали, что казахстанцы могут оставить жалобу на плохие дороги в два "клика".

