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      Бектенов поручил наказать чиновников из КГД и Минтранса

      Опубликовано:

      Олжас Бектенов
      Олжас Бектенов. Фото: пресс-служба премьер-министра

      Премьер-министр провел совещание по вопросам исполнения поручений президента в части реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

      Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, на совещании Олжас Бектенов заслушал доклады министра транспорта Нурлана Сауранбаева, и. о. министра финансов Ержана Биржанова, заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК - директора пограничной службы Ерлана Алдажуманова.

      По данным Министерства финансов, на внешних границах Евразийского экономического союза (КНР, Республика Узбекистан, Туркменистан) в текущем году запланирована реконструкция 9 пунктов пропуска. На сегодня осуществлен ввод в эксплуатацию 4 пунктов: Капланбек, Атамекен, Кольжат и Алаколь. Модернизация пяти объектов будет завершена до конца текущего года. Сверх плана ведется реконструкция пассажирского пункта пропуска "Жибек жолы", завершение запланировано на первое полугодие 2026 года.

      Отмечается, что при модернизации акцент сделан на создание современных условий - шестиполосных подъездных дорогах, единой инфраструктуре для всех служб, включая электронные системы контроля.

      Заслушав доклады, премьер-министр подверг критике профильные министерства по причине слабой организации работы таможенной службы, а также затягивания сроков ремонта автомобильных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан.

      Олжас Бектенов поручил привлечь к ответственности за ненадлежащую организацию работы председателей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК.

      Кроме того, ответственные руководители министерств направлены в регионы для координации работы на местах.

      Поставлены задачи по ужесточению требований к кадровому составу таможенной службы, в особенности задействованному на пунктах пропуска, а также по вопросам оснащения оборудованием и обеспечения доступа к сети интернет.

      Министрам транспорта, финансов поручено еженедельно представлять отчет премьер-министру о ходе проведения реконструкции пунктов пропуска.

      Напомним, в конце июля туристов предупредили об ограничениях пункта пропуска "Сырым" на границе Казахстана и России из-за ремонта - они будут действовать до конца 2026 года.

      Ранее в июне в "КазАвтоЖол" прокомментировали информацию о возникших заторах из-за дорожных работ на участке трассы "Актобе - Мартук - граница РФ".

      Ранее в КГД заявили, что с 13 мая 2025 года перед пунктом пропуска "Жайсан", на трассе "Самара - Шымкент", идут масштабные дорожные работы. Из-за ремонта участок дороги перекрыт, движение регулируется временным светофором и шлагбаумом.

      А в мае казахстанцев предупреждали, что возможно скопление транспортных средств на автомобильных пунктах пропуска "Сырым" и "Таскала" в связи с ремонтными работами с российской стороны.

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