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Поднялись плиты: из-за сильной жары вздулась трасса в Туркестанской области (фото)

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Трасса испортилась из-за жары
Трасса испортилась из-за жары. Фото: t.me/qazavtojol

В Туркестанской области восстанавливают трассу, которая накануне вздулась от аномальной жары, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал компании "КазАвтоЖол".

В компании "КазАвтоЖол" рассказали о состоянии автодороги "Граница Российской Федерации (на Самару) – Шымкент".

"27 июня 2024 года в Туркестанской области из-за аномальной жары (+45 +50 °C) примерно в 19:30, на автомобильной дороге республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару) – Шымкент", км 2155, в направлении города Туркестан на цементобетонном покрытии произошло коробление (поднятие) плит", – сообщили в компании.

Сейчас на участке проводят работы по устранению дефектов и восстановлению дорожного движения. Для этого задействованы 4 единицы техники и 10 дорожных рабочих.

Ранее похожая ситуация произошла в Жамбылской области. На участке трассы Тараз – Кайнар из-за сильной жары поднялась одна из плит дорожного покрытия. Дефект позже устранили.

На этой неделе казахстанцев предупредили о 46-градусной жаре. Сообщалось, что на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.

На прошлой неделе сообщалось, что три дороги республиканского значения хотят сделать платными в Казахстане. Речь о трассах из Актобе и Костаная до России и от Кызылорды до Аральска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125911-podnyalis-plity-iz-za-silnoy-zhary-vzdulas-trassa-v-turkestanskoy-oblasti-foto/

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