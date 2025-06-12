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Платная трасса вздулась в Казахстане: дорожные службы объяснили произошедшее жарой

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Платная трасса вздулась
Платная трасса вздулась. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Платный участок трассы Астана - Павлодар деформировался и вздулся, что специалисты "КазАвтоЖол" объяснили высокой температурой воздуха, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте "Типичный Павлодар" опубликовали видео, на кадрах которого видно вздувшийся участок трассы. В описании к видео указано, что речь идет об участке трассы Павлодар - Астана.

Позже в АО "НК "КазАвтоЖол" подтвердили информацию. В компании заявили, что службы устраняют дефект цементобетонного покрытия на 1265 км автодороги Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница Росссийской Федерации.

"На 1265-ом километре платного участка автомобильной дороги республиканского значения в результате резкого повышения температуры воздуха - +33…+35 градусов, произошло коробление плит цементобетонного покрытия", - объяснили ситуацию в "КазАвтоЖол".

Сообщается, что сейчас установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасного движения. На участок направлена необходимая техника, ведутся ремонтные работы, а также организовано круглосуточное дежурство.

Отметим, что в 2024 году произошло несколько похожих ситуаций. Так, комиссия после выезда на участок автодороги "Балхаш-Бурылбайтал" выявила дефекты, котрые появились из-за аномальной жары.

Кроме того, похожая ситуация произошла в Жамбылской области. На участке трассы Тараз - Кайнар из-за сильной жары поднялась одна из плит дорожного покрытия. Дефект позже устранили.

В Туркестанской области восстанавливали трассу, которая тоже вздулась от аномальной жары. Также мы писали, что казахстанцы могут оставить жалобу на плохие дороги в два "клика".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254959-platnaya-trassa-vzdulas-v-kazahstane-dorozhnye-sluzhby-obyasnili-proizoshedshee-zharoy/