Платная трасса вздулась в Казахстане: дорожные службы объяснили произошедшее жарой

Платный участок трассы Астана - Павлодар деформировался и вздулся, что специалисты "КазАвтоЖол" объяснили высокой температурой воздуха, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте "Типичный Павлодар" опубликовали видео, на кадрах которого видно вздувшийся участок трассы. В описании к видео указано, что речь идет об участке трассы Павлодар - Астана.

Позже в АО "НК "КазАвтоЖол" подтвердили информацию. В компании заявили, что службы устраняют дефект цементобетонного покрытия на 1265 км автодороги Астана - Шидерты - Павлодар - Успенка - граница Росссийской Федерации.

"На 1265-ом километре платного участка автомобильной дороги республиканского значения в результате резкого повышения температуры воздуха - +33…+35 градусов, произошло коробление плит цементобетонного покрытия", - объяснили ситуацию в "КазАвтоЖол".

Сообщается, что сейчас установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасного движения. На участок направлена необходимая техника, ведутся ремонтные работы, а также организовано круглосуточное дежурство.

Отметим, что в 2024 году произошло несколько похожих ситуаций. Так, комиссия после выезда на участок автодороги "Балхаш-Бурылбайтал" выявила дефекты, котрые появились из-за аномальной жары.

Кроме того, похожая ситуация произошла в Жамбылской области. На участке трассы Тараз - Кайнар из-за сильной жары поднялась одна из плит дорожного покрытия. Дефект позже устранили.

В Туркестанской области восстанавливали трассу, которая тоже вздулась от аномальной жары. Также мы писали, что казахстанцы могут оставить жалобу на плохие дороги в два "клика".