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Часть дороги вздулась из-за сильной жары на трассе в Жамбылской области (фото)

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Дефект покрытия на дороге в Жамбылской области
Дефект покрытия на дороге в Жамбылской области. Фото: t.me/qazavtojol

В Жамбылской области на участке трассы Тараз – Кайнар из-за сильной жары поднялась одна из плит дорожного покрытия. Дефект устранили специалисты, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным специалистов, сегодня, 28 июня, из-за сильной жары в Жамбылской области на 244 километре автодороги Тараз – Кайнар образовался дефект на цементобетонном покрытии.

"В ходе принятия оперативных мер силами работников ДЭУ-34 ЖОФ "КАЖсервис" в течение двух часов данный дефект был устранен без ограничений для движения.

В связи с объявленным в регионе штормовым предупреждением из-за сильной жары до +45°C, контроль за состоянием цементобетонного покрытия усилен, ведется круглосуточное патрулирование участков", – сообщили в организации.

При этом отмечается, что в этом году проводится плановый средний и текущий ремонт цементобетонного покрытия на участке Тараз – Кайнар автодороги республиканского значения А-2 "Граница Узбекистана (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос" с 239 по 476 километр. В рамках него выполняются работы по устранению просадок, трещин, ремонту деформационных швов и ремонту покрытия.

Отметим, что несколько дней назад казахстанцев предупреждали, что в некоторых областях температура воздуха может доходить до +46 градусов.

Тем не менее сегодня синоптики сообщили, что в ближайшие дни ожидается спад жары почти во всех регионах.

Напомним, в июне 2022 года участок платной трассы Кызылорда – Шымкент поднялся и потрескался из-за жары. Водители сообщали, что поднятые бетонные плиты на дороге мешают движению и угрожают безопасности людей.

Тогда поднявшуюся плиту демонтировали, а вместо нее участок засыпали песчано-гравийной смесью и сделали асфальтобетонное покрытие.

Похожий случай произошел спустя пару месяцев, тоже в Туркестанской области. Видео с поврежденной трассой разлетелось в соцсетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125707-chast-dorogi-vzdulas-iz-za-silnoy-zhary-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-foto/

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