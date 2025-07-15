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    Политика

      Премьер-министр и его замы рассказали, где отдыхают в Казахстане

      Опубликовано:

      Олжас Бектенов проводит совещание Республиканского штаба
      Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

      Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и его заместители рассказали, в каких зонах отдыха они отдыхают во время отпуска, передает корреспондент NUR.KZ.

      Бектенов признал, что в Казахстане есть проблемы в сфере туризма.

      "Я не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть, и многие наши курортные места, места отдыха не соответствуют не то что каким-то мировым стандартам, а базовым требованиям по безопасности, по комфорту.

      К сожалению, у нас такая болезнь есть: всегда приходят красивые отчеты, что все готовы к пляжному сезону, на поверку оказывается не так. Признаем, здесь недоработка есть, в том числе со стороны правительства", - сказал он.

      Он также признался, что давно не отдыхал.

      "Я не помню, где конкретно отдыхал. То ли в Боровом, то ли в Алаколе. В 2021 году, кажется, я был на Алаколе, после этого я просто в отпуске не был и не ездил никуда. Здесь, в Астане, самое близкое – Боровое, но не получается пока.

      Я согласен, что это тоже часть работы, надо смотреть собственными глазами. Но в рамках рабочих поездок был в Кендерли и на Алаколе в прошлом году, не купался, естественно, а смотрел, как ситуация обстоит…

      Будем работать, максимально, чтобы казахстанцы отдыхали внутри страны. Это и для экономики намного выгоднее, то есть зарабатывать же будут наши граждане, кто будет принимать туристов. Поэтому будем работать", - заверил глава кабмина.

      Его заместители также заявили, что давно не отдыхали.

      "Я тоже, к моему сожалению, давно не был в отпуске. Но очень люблю малую родину - Баянаул, Паволдар. Это мои любимые места", – признался Роман Скляр.

      Ермек Кушербаев сообщил, что в прошлом году, работая в акимате, отдыхал 7 дней.

      "На 4 дня я выезжал в Европу, и 4 дня, захватывая воскресенье, на Бухтарме в зоне отдыха с семьей", – добавил заместитель премьер-министра.

      Серик Жумангарин заявил, что последние два года тоже не отдыхал. Исключение - новогодний отдых в Акколе.

      "Да, в прошлом году в связи с паводками отпуск летом не удался, но получилось так, что на выходные оказался в Актау, в районе Теплого пляжа – 2 дня. И одни выходные у меня были на Алаколе. Прекрасный отдых", – ответил в свою очередь Канат Бозумбаев.

      Напомним, только на прошлой неделе Токаев раскритиковал готовность туристических зон Казахстана к сезону, в частности, он указал на неготовность побережья Алаколя.

      После критики президента Казахстана по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

      В Национальной палате предпринимателей тоже озвучили основные проблемы популярного курорта. А глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

      После этого вице-премьер Ермек Кошербаев после побережья Капшагайского водохранилища проверил зоны отдыха на озере Алаколь в области Жетісу.

      А позже еще один министр проверил состояние Алаколя.

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