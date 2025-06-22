МИД ответило на информацию о переселении жителей Газы в Казахстан

В Министерстве иностранных дел Казахстана опровергли появившуюся в Сети информацию о переселении жителей Газы в нашу страну, сообщает Stopfake.kz.

По данным издания, в соцсетях появилось сообщение, что с 2026 года начнется поэтапная эвакуация жителей сектора Газа с последующим переселением их в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

В публикациях утверждается, что об этом якобы заявил наследный принц Саудовской Аравии. Информацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

"Данная новость не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальной информации", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале февраля Дональд Трамп заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Тогда он предложил расселить жителей Газы в других странах.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. Военные Израиля начали готовить план переселения.

Вскоре были названы три страны, куда США могут переселить палестинцев из сектора Газа.