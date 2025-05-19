"Так много не воровали нигде в мире": депутат обратился к Генпрокурору с предложением

Депутат Марат Башимов предложил конфисковывать имущество родственников коррупционеров. Соответствующий пост с обращением к Генпрокурору РК опубликован в соцсети, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Марата Башимова в соцсети Facebook.

"Скоро на первое чтение в мажилисе выносится важный законопроект против отмывания денег. В него внес 100 поправок, правовых норм, рекомендованных международной организацией ФАТФ.

Институт "расширенной конфискации" для нашей страны исключительно важен. Так много не воровали нигде в мире. Поэтому написал письмо Генеральному прокурору Берику Асылову о поддержке в этом вопросе", - заявил Башимов.

Депутат отмечает, что из-за отсутствия в Казахстане нормы расширенной конфискации, многие в Казахстане уходят от ответственности, переписывая "активы на третьих лиц".

"Многие уходят от ответственности, их имущество не конфискуется в полном объеме, а осужденный "сидит" спокойно, зная, что у него не забрали то, что переписано на третьих лиц, родственников, любовниц и т. д. И этими активами и деньгами он завтра будет наслаждаться", - считает депутат.

Расширенная конфискация, по словам Башимова, может быть применена лишь в отношении имущества, законность приобретения которого лицо объяснить не может.

Он также заявляет о необходимости ограничить сферу действия данной нормы по субъекту, которым могут выступать только отдельные категории государственных и политических служащих, а также лица, выполняющие административно-управленческие и хозяйственно-распорядительные функции в госорганизациях.

"Поэтому настало время принять все то, что не принималось долгие годы по борьбе с отмыванием денег. И чтобы настоящая справедливость в этом вопросе наконец восторжествовала. Работа идет", - так завершил свою публикацию Марат Башимов.

Напомним, также ранее в январе замглавы Антикора Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Замглавы Антикора разъяснил суть введения новшества. По его словам, в реестр будут включены данные лиц, совершивших коррупционные преступления - тяжкие и особо тяжкие, по которым будут конечные приговоры суда.

"Суть данного вопроса - мы же говорим: "Чтобы не было стыдно перед людьми". Вот чтобы не было стыдно. Они будут находиться в этом списке", - пояснил Улан Саркулов.

Позднее уточнялось, что создание реестра пока еще только в планах, а включать в него можно будет только при наличии вступившего в законную силу приговора.

Также сообщалось, что в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих. В ней нужно будет указывать родственников и свойственников, с которыми работает госслужащий, участие в ИП и другие данные.

А депутат Азат Перуашев предложил запретить уличенным в коррупции выезд из Казахстана даже после отбытия срока.

Добавим, в начале года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

Добавим также, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.