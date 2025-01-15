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Указать, с кем из родственников работает: декларацию о личных интересах хотят ввести для госслужащих

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Мужчина в костюме
Чиновник. Иллюстративное фото: Ash2016 / Getty Images

На заседании мажилиса в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вводится декларирование личных интересов. Лицо, поступающее на государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, должно будет представить в кадровую службу по месту работы декларацию о личных интересах", - сообщил на заседании мажилиса замглавы Антикора Улан Саркулов.

Сообщается, что декларацию о личных интересах госслужащий или приравненное к нему лицо будет заполнять при поступлении на должность и переходе на другую.

В ней будет указываться информация о:

  • работающих с ним в одном госоргане или организации близких родственниках, супруге и свойственниках;
  • осуществляемой им педагогической, научной или иной творческой деятельности;
  • участии в ИП, а также в качестве акционера либо иного участника либо руководителя юридического лица, в т. ч. в течение года до занятия занимаемой должности;
  • участии близких родственников, супруга (супруги) и свойственников в ИП, а также в качестве акционера либо иного участника либо руководителя юридического лица.

За несвоевременное предоставление декларации и за недостоверную информацию в ней грозит дисциплинарная ответственность.

Добавим, также Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Также на заседании депутат Николай Арсютин поинтересовался, не повлечет ли одна из норм рассматриваемого законопроекта необоснованного привлечению граждан к уголовной ответственности только за упоминание о взятке. Замглавы Антикора в ответ заверил, что "повального привлечения не будет никогда".

Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

Добавим, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211800-ukazat-s-kem-iz-rodstvennikov-rabotaet-deklaraciyu-o-lichnyh-interesah-hotyat-vvesti-dlya-gossluzhashchih/

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