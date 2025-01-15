Указать, с кем из родственников работает: декларацию о личных интересах хотят ввести для госслужащих
Опубликовано:
На заседании мажилиса в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих, передает корреспондент NUR.KZ.
"Вводится декларирование личных интересов. Лицо, поступающее на государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, должно будет представить в кадровую службу по месту работы декларацию о личных интересах", - сообщил на заседании мажилиса замглавы Антикора Улан Саркулов.
Сообщается, что декларацию о личных интересах госслужащий или приравненное к нему лицо будет заполнять при поступлении на должность и переходе на другую.
В ней будет указываться информация о:
- работающих с ним в одном госоргане или организации близких родственниках, супруге и свойственниках;
- осуществляемой им педагогической, научной или иной творческой деятельности;
- участии в ИП, а также в качестве акционера либо иного участника либо руководителя юридического лица, в т. ч. в течение года до занятия занимаемой должности;
- участии близких родственников, супруга (супруги) и свойственников в ИП, а также в качестве акционера либо иного участника либо руководителя юридического лица.
За несвоевременное предоставление декларации и за недостоверную информацию в ней грозит дисциплинарная ответственность.
Добавим, также Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.
Также на заседании депутат Николай Арсютин поинтересовался, не повлечет ли одна из норм рассматриваемого законопроекта необоснованного привлечению граждан к уголовной ответственности только за упоминание о взятке. Замглавы Антикора в ответ заверил, что "повального привлечения не будет никогда".
Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.
"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.
Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.
Добавим, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211800-ukazat-s-kem-iz-rodstvennikov-rabotaet-deklaraciyu-o-lichnyh-interesah-hotyat-vvesti-dlya-gossluzhashchih/