Указать, с кем из родственников работает: декларацию о личных интересах хотят ввести для госслужащих

На заседании мажилиса в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вводится декларирование личных интересов. Лицо, поступающее на государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, должно будет представить в кадровую службу по месту работы декларацию о личных интересах", - сообщил на заседании мажилиса замглавы Антикора Улан Саркулов.

Сообщается, что декларацию о личных интересах госслужащий или приравненное к нему лицо будет заполнять при поступлении на должность и переходе на другую.

В ней будет указываться информация о:

работающих с ним в одном госоргане или организации близких родственниках, супруге и свойственниках;

осуществляемой им педагогической, научной или иной творческой деятельности;

участии в ИП, а также в качестве акционера либо иного участника либо руководителя юридического лица, в т. ч. в течение года до занятия занимаемой должности;

участии близких родственников, супруга (супруги) и свойственников в ИП, а также в качестве акционера либо иного участника либо руководителя юридического лица.

За несвоевременное предоставление декларации и за недостоверную информацию в ней грозит дисциплинарная ответственность.

Добавим, также Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Также на заседании депутат Николай Арсютин поинтересовался, не повлечет ли одна из норм рассматриваемого законопроекта необоснованного привлечению граждан к уголовной ответственности только за упоминание о взятке. Замглавы Антикора в ответ заверил, что "повального привлечения не будет никогда".

Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

Добавим, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.