"Чтобы не было стыдно": зачем Казахстану нужен реестр коррупционеров, объяснили в Антикоре

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов в кулуарах мажилиса разъяснил суть введения Реестра коррупционеров в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Саркулов признался, что вопрос введения данной нормы очень досконально разрабатывался совместно с другими госорганами.

"Мы этот публичный реестр вводим, никаких затрат он не понесет фактически, в него будут включены данные лиц, совершивших коррупционные преступления, подчеркиваю, тяжкие и особо тяжкие, по которым будут конечные приговоры суда.

Суть данного вопроса - мы же говорим: "Чтобы не было стыдно перед людьми". Вот чтобы не было стыдно. Они будут находиться в этом списке", - пояснил спикер.

По его словам, данная норма обратной силы иметь не будет. То есть в Реестр будут включены данные только тех, кто будет осужден за коррупцию после вступления поправок в силу. Тех, кто отбывал или отбывает наказание сейчас, это не коснется.

Напомним, сегодня замглавы Антикора Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Также сообщалось, что в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих. В ней нужно будет указывать родственников и свойственников, с которыми работает госслужащий, участие в ИП и другие данные.

А депутат Азат Перуашев предложил запретить уличенным в коррупции выезд из Казахстана даже после отбытия срока.

Добавим, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

Добавим, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.