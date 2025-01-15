Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Коррупционерам предлагают запретить выезд из Казахстана

Опубликовано:

Азат Перуашев
Азат Перуашев. Фото: akzhol.kz

Депутат Азат Перуашев на заседании мажилиса предложил запретить уличенным в коррупции выезд из Казахстана даже после отбытия срока, передает корреспондент NUR.KZ.

Азат Перуашев в ходе обсуждения в мажилисе поправок в антикоррупционное законодательство сообщил, что задача антикоррупционного законодательства должна быть не только в наказании виновного лица, но и в обеспечении возврата народу и государству тех сумм, которые были им похищены.

"Как показывает опыт работы по возврату капиталов, самой эффективной мерой выступает запрет на выезд за рубеж. Нередко крупные коррупционеры не в конвертах получают, а выводят в оффшорные зоны, потом перепрятывают, и их найти невозможно. Иногда наши правоохранительные органы даже не знают, сколько средств у них и где они находятся. Их всегда можно перепрятать. Эти товарищи потом получают какие-то сроки, потом они выходят либо по УДО, либо по замене на штрафы. И уезжают за рубеж к этим наворованным миллиардам, которые они никогда в жизни не заработали бы", - сказал он.

В этой связи для возврата денег он предложил даже отбывшим сроки коррупционерам запретить выезд за рубеж.

"Чтобы они не могли уехать к тем миллиардам, которые украли у народа и спрятали в оффшорах. Если они будут вынуждены жить здесь, то они будут эти деньги возвращать обратно в страну. Но, к сожалению, госорганы не поддерживают эту поправку. В связи с этим у меня вопрос, если мы внесем эту поправку в ваш законопроект, готовы ли вы поддержать ее? Чтобы эти деньги возвращались в нашу страну", - задал он вопрос.

Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Улан Саркулов признал актуальность вопроса.

"Мы работаем совместно и с другими органами, есть комитет по возврату активов, есть ряд возвращенных средств. Давайте будем отрабатывать и смотреть. В целом, надо исходить каждый из себя. Любое коррупционное преступление и хищение должно расцениваться как предательство. Соответственно, все эти нормы мы должны рассматривать, и если будет поддержка, то будем внедрять", - заявил он.

Однако, по его словам, он единолично такие меры предпринять не может.

"Мне одному, что ли, принимать решение? Я еще раз подчеркиваю, что мы должны это все обсудить, вопросов нет. Но есть же соответствующие процедуры", - резюмировал представитель Антикора.

На что спикер палаты Ерлан Кошанов предложил проработать этот вопрос до второго чтения.

Добавим, замглавы Антикора Улан Саркулов также сообщил, что в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих. В ней нужно будет указывать родственников и свойственников, с которыми работает госслужащий, участие в ИП и другие данные.

Еще Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Также на заседании депутат Николай Арсютин поинтересовался, не повлечет ли одна из норм рассматриваемого законопроекта необоснованного привлечению граждан к уголовной ответственности только за упоминание о взятке. Замглавы Антикора в ответ заверил, что "повального привлечения не будет никогда".

Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

Добавим, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211897-korrupcioneram-predlagayut-zapretit-vyezd-iz-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie