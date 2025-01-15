Коррупционерам предлагают запретить выезд из Казахстана

Депутат Азат Перуашев на заседании мажилиса предложил запретить уличенным в коррупции выезд из Казахстана даже после отбытия срока, передает корреспондент NUR.KZ.

Азат Перуашев в ходе обсуждения в мажилисе поправок в антикоррупционное законодательство сообщил, что задача антикоррупционного законодательства должна быть не только в наказании виновного лица, но и в обеспечении возврата народу и государству тех сумм, которые были им похищены.

"Как показывает опыт работы по возврату капиталов, самой эффективной мерой выступает запрет на выезд за рубеж. Нередко крупные коррупционеры не в конвертах получают, а выводят в оффшорные зоны, потом перепрятывают, и их найти невозможно. Иногда наши правоохранительные органы даже не знают, сколько средств у них и где они находятся. Их всегда можно перепрятать. Эти товарищи потом получают какие-то сроки, потом они выходят либо по УДО, либо по замене на штрафы. И уезжают за рубеж к этим наворованным миллиардам, которые они никогда в жизни не заработали бы", - сказал он.

В этой связи для возврата денег он предложил даже отбывшим сроки коррупционерам запретить выезд за рубеж.

"Чтобы они не могли уехать к тем миллиардам, которые украли у народа и спрятали в оффшорах. Если они будут вынуждены жить здесь, то они будут эти деньги возвращать обратно в страну. Но, к сожалению, госорганы не поддерживают эту поправку. В связи с этим у меня вопрос, если мы внесем эту поправку в ваш законопроект, готовы ли вы поддержать ее? Чтобы эти деньги возвращались в нашу страну", - задал он вопрос.

Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Улан Саркулов признал актуальность вопроса.

"Мы работаем совместно и с другими органами, есть комитет по возврату активов, есть ряд возвращенных средств. Давайте будем отрабатывать и смотреть. В целом, надо исходить каждый из себя. Любое коррупционное преступление и хищение должно расцениваться как предательство. Соответственно, все эти нормы мы должны рассматривать, и если будет поддержка, то будем внедрять", - заявил он.

Однако, по его словам, он единолично такие меры предпринять не может.

"Мне одному, что ли, принимать решение? Я еще раз подчеркиваю, что мы должны это все обсудить, вопросов нет. Но есть же соответствующие процедуры", - резюмировал представитель Антикора.

На что спикер палаты Ерлан Кошанов предложил проработать этот вопрос до второго чтения.

Добавим, замглавы Антикора Улан Саркулов также сообщил, что в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих. В ней нужно будет указывать родственников и свойственников, с которыми работает госслужащий, участие в ИП и другие данные.

Еще Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Также на заседании депутат Николай Арсютин поинтересовался, не повлечет ли одна из норм рассматриваемого законопроекта необоснованного привлечению граждан к уголовной ответственности только за упоминание о взятке. Замглавы Антикора в ответ заверил, что "повального привлечения не будет никогда".

Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

Добавим, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.