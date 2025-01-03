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"За каждым решением стоят судьбы людей": Токаев обратился к руководству Антикора

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Папка с логотипом Антикора
Папка. Иллюстративное фото: t.me/antikornews

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Интервьюер попросил президента высказаться о коррупции в стране – из-за частых сообщений о задержаниях чиновников в обществе создалось впечатление о разгуле коррупции в Казахстане.

"Системная борьба с коррупцией – абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", – отметил Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

"В то же время постоянно напоминаю руководству антикоррупционного ведомства, что важно принимать решения объективно, не скатываться в кампанейщину. Ведь за каждым решением стоят судьбы людей.

Частые сообщения о задержании тех или иных коррумпированных чиновников – это следствие открытости государства, хотя определенные репутационные потери все же имеются. Но без этого невозможно построить справедливое государство на основе "Закона и Порядка", – заключил президент.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Отметим, в ушедшем 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207702-za-kazhdym-resheniem-stoyat-sudby-lyudey-tokaev-obratilsya-k-rukovodstvu-antikora/

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