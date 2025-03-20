Когда создадут реестр коррупционеров в Казахстане и как он будет работать

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев в кулуарах сената озвучил механизм создания реестра коррупционеров в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Куракбаев напомнил о презумпции невиновности. По его словам, в реестр можно будет включать только при наличии вступившего в законную силу приговора.

"Создание реестра только в планах. Он должен быть регламентирован законодательством, и сейчас этот закон находится на рассмотрении в мажилисе, поэтому, как он пройдет все эти процедуры - мажилис, сенат и после того как подпишут, будет уже учет", - сообщил он.

Журналисты уточнили, будут ли данные коррупционера, который попал в реестр, находиться там вечно.

"Нет, не вечно. После того как будет погашена судимость, там есть предусмотренные сроки, после погашения судимости он снимается с учета", - пояснил зампред Антикора.

Напомним, ранее в январе замглавы Антикора Улан Саркулов сообщил, что в рамках рассматриваемых изменений в законодательство планируется введение публичного реестра коррупционеров. Такой метод предлагается с целью общественного порицания и нетерпимости к коррупции в обществе.

Замглавы Антикора разъяснил суть введения новшества. По его словам, в реестр будут включены данные лиц, совершивших коррупционные преступления - тяжкие и особо тяжкие, по которым будут конечные приговоры суда.

"Суть данного вопроса - мы же говорим: "Чтобы не было стыдно перед людьми". Вот чтобы не было стыдно. Они будут находиться в этом списке", - пояснил Улан Саркулов

Также сообщалось, что в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих. В ней нужно будет указывать родственников и свойственников, с которыми работает госслужащий, участие в ИП и другие данные.

А депутат Азат Перуашев предложил запретить уличенным в коррупции выезд из Казахстана даже после отбытия срока.

Добавим, в начале года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором высказался об участившихся случаях задержания чиновников.

"Системная борьба с коррупцией - абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно. Государством проводится работа не только по выявлению коррупционных правонарушений, но и по предотвращению рисков в этой сфере", - отметил тогда Токаев.

Он подчеркнул, что в вопросах антикоррупционной деятельности Казахстан ориентируется на передовые международные стандарты, в том числе внедряемые Организацией экономического сотрудничества и развития. Это очень высокая планка, которой необходимо соответствовать.

Добавим также, что в 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.