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Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполняется 72 года. Этот день рождения, как и предыдущие, глава государства праздновать не будет, передает NUR.KZ.

Накануне в пресс-службе главы государства сообщили, что никаких торжественных мероприятий в честь дня рождения главы Казахстана не планируется.

"Президент не отмечает эту дату", - напомнили в пресс-службе президента.

В прошлые года Токаев также не праздновал свой день рождения, даже 70-летний юбилей. Его бывший пресс-секретарь объяснял, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Этой традиции президент придерживается и сейчас.

Отметим, Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы), указано на сайте Акорды.

В 1975 году Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), а в 1992 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

В разные годы работал в МИД СССР. После этого в 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК, а в 1993 году стал первым замминистра иностранных дел РК. В 1994 году был назначен министром иностранных дел Казахстана.

В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК, а с октября 1999 года по январь 2002 года являлся премьер-министром РК.

В январе 2002 года стал государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В январе 2007 года Токаев был избран председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

16 октября 2013 года был вновь избран председателем сената парламента РК.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента, временно передав правление государством в руки Касым-Жомарта Токаева. 20 марта 2019 года он принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % и был избран президентом Республики Казахстан.

При этом 20 ноября 2022 года состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. На них Токаев одержал победу, набрав 81,31 % голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.

Напомним, в прошлые выходные, когда в Казахстане отмечали день матери, глава государства поделился воспоминаниями о своей маме и опубликовал детское фото с родителями.

А в преддверии Дня Победы Минобороны России рассекретило уникальный документ о подвиге отца Токаева - Кемеля Токаева в годы войны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245542-kasym-zhomartu-tokaevu-ispolnilos-72-goda/