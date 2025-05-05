Минобороны России рассекретило уникальный документ об отце Токаева

Министерство обороны России рассекретило уникальный документ о подвиге отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемеля Токаева в годы войны, передает МИА "Казинформ".

Токаев-старший удостоен ордена Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года в Польше.

"21 января 1945 года в районе севере-западнее Еглиевец немцы ночью контратаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку и отбросили немцев. Тов. Токаев первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил 5 немцев, и одного раненого немца взял в плен", - говорится в документе.

Также сообщается, что Кемеля Токаева ранило разрывной пулей в ногу

"Пленного немца Токаев пристрелил, а сам, превозмогая боль, перевязав рану, добрался до своих танков", - говорится в документе.

Позже Токаев-старший был эвакуирован за Урал, где медики готовились ампутировать ногу. Однако его спас тогдашний молодой врач Гавриил Илизаров.

Издание отмечает, что при лечении Токаева хирург применил свои первые наброски будущего изобретения - уникального аппарата для лечения деформаций костей (Аппарат Илизирова - прим. ред).

Напомним, в апреле архивные фото отца Токаева опубликовал пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай. По его словам, они были сделаны в 1984 году в Мангистау.

В январе этого года мы писали, что еще одну редкую фотографию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - времен, когда тот еще был студентом.

До этого китаевед Иван Зуенко делился другим фото президента Казахстана в студенческие годы. Это фото, со слов ученого, он взял из книги самого Токаева.