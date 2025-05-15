Будет ли Токаев праздновать свой день рождения, ответили в Акорде

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий в честь дня рождения Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

"В связи с днем рождения главы государства Касым-Жомарта Токаева не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий. Президент не отмечает эту дату", - заявили в пресс-службе президента.

Отметим, 17 мая главе государства исполнится 72 года.

Также напомним, в прошлые годы глава Казахстана также не праздновал свой день рождения, даже 70-летний юбилей. В пресс-службе объясняли, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Этой традиции президент придерживается и сейчас.

В прошлом году в пресс-службе Акорды сообщали, что президент находился на рабочем месте - для него это был обычный трудовой день.