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Будет ли Токаев праздновать свой день рождения, ответили в Акорде

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Қазақ тілінде оқу
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий в честь дня рождения Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

"В связи с днем рождения главы государства Касым-Жомарта Токаева не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий. Президент не отмечает эту дату", - заявили в пресс-службе президента.

Отметим, 17 мая главе государства исполнится 72 года.

Также напомним, в прошлые годы глава Казахстана также не праздновал свой день рождения, даже 70-летний юбилей. В пресс-службе объясняли, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Этой традиции президент придерживается и сейчас.

В прошлом году в пресс-службе Акорды сообщали, что президент находился на рабочем месте - для него это был обычный трудовой день.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2245302-ne-otmechaet-etu-datu-o-planah-prezidenta-v-den-rozhdeniya-rasskazali-v-akorde/