Крупное месторождение редкоземельных металлов нашли в Казахстане

Карагандинские геологи открыли крупное месторождение редкоземельных металлов, которые суммарно составляют порядка миллиона тонн, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, ТОО "Центргеолсъемка" при выполнении поисковых работ на участке Куйректыколь в рамках государственной программы по геологическому изучению недр выявило несколько перспективных площадей с крупными ресурсами редкоземельных металлов, которые суммарно составляют порядка миллиона тонн.

Участок Куйректыколь находится в 300 км юго-восточнее Астаны, в Каркаралинским районе Карагандинской области, в 100 км на северо-восток от Каркаралинска.

В геологическом отношении рудовмещающие породы участка Куйректыколь представляют собой древнюю вулканическую постройку, сложенную потухшими вулканами и продуктами их деятельности, которые впоследствии были изменены более поздними магматическими процессами.

По масштабам оруденения наиболее перспективными являются площади Иргиз и Дос 2, где содержание суммы редкоземельных элементов превышает 0,1%, достигая в отдельных пробах 0,25% и выше.

Предварительный подсчет запасов выделенного блока на площади Иргиз, проведенный по результатам кернового опробования и количественного определения редкоземельных элементов, показал наличие металлов порядка 800 тыс. тонн, при среднем содержании свыше 0,1%. Причем скважины из руды не вышли.

После анализа всех имеющихся исторических материалов по району и данных поисковых работ была дополнительно выделена и предварительно оценена весьма обширная прогнозная площадь Жаңа Қазақстан, названная в честь нового этапа развития страны и являющаяся продолжением на юг и запад выявленных рудовмещающих толщ. Площадь Жаңа Қазақстан включает в себя практически весь участок Куйректыколь, является весьма перспективной по всем геологическим предпосылкам.

"Общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов площади Жаңа Қазақстан до глубины 300 метров составляют свыше 20,0 млн тонн, при среднем содержании суммы редкоземельных элементов порядка 700 г/т.

Аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет, что позволяет отнести его к новому промышленном типу", - отметили в акимате Карагандинской области.

Выявленные редкоземельные залежи и перспективные площади при их дальнейшем подтверждении могут в будущем вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по запасам редкоземельных элементов, что позволит стремительно развить высокотехнологичную отрасль редкоземельных металлов.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Владимир Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

Затем стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем нет никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако затем СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории страны.

На днях президент Украины заявил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа". По словам Владимира Зеленского, Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.