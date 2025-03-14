Токаев: Призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес

Сегодня на IV Национальном курултае в Бурабае президент Касым-Жомарт Токаев высказался о популяризации спорта в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Национальном курултае в Бурабае призвал предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес.

Отметив, что представители Акмолинской области традиционно вносят большой вклад в копилку страны на мировых и континентальных соревнованиях в зимних видах спорта, президент высказался о необходимости обратить особое внимание на развитие футбола по всей стране.

По его словам, большинство областных стадионов следует реконструировать или же приступить к строительству новых футбольных стадионов с привлечением спонсорских средств.

"В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение.

Только так мы сможем поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт, который является социальным, массовым. Привлекая детей, юношей к футболу, мы сможем в значительной степени решить проблему лудомании, наркотизма", - высказался Токаев.

Профильное министерство, Федерация футбола, местные исполнительные органы, предприниматели должны в практическом плане приступить к коммерциализации клубного футбола, сказал он.

"Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире.

Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов.

Популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи, – это залог здоровья нашей нации. В последние годы благодаря поддержке государства детский спорт получил хороший импульс, но этого недостаточно. Думаю, бизнес также способен внести большой вклад в приобщение подрастающего поколения к физической культуре и спорту", - заявил президент.

Напомним, прошлой осенью во время встречи с министром туризма и спорта Токаев поручил развивать набирающий популярность вид спорта - падел. А также поставил перед министром ряд других задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма.

Ранее мы писали, что после критики Токаева изменилась схема назначений руководителей в сфере спорта. Теперь руководителей региональных управлений спорта будет назначать спецкомиссия от Министерства туризма и спорта.

До этого Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

"Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат", - сказал президент.

Правительству было поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли.

Добавим, вчера, 13 марта, стало известно, что Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае.

Сегодня на IV Национальном курултае президент высказался о проведенных в Казахстане реформах, ответил "штатным критикам", и, комментируя глобальные изменения в мире, поддержал Трампа.