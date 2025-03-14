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"Наша страна сильно изменилась": Токаев о проведенных в Казахстане реформах

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на IV заседании Национального курултая и высказался о проведенных за последнее время реформах, передает NUR.KZ, со ссылкой на Акорду.

"Ровно три года назад я выступил со специальным Посланием, в котором объявил о масштабных реформах, нацеленных на кардинальное обновление страны. Тогда же мною была выдвинута инициатива о создании Национального курултая.

За три года наша страна сильно изменилась, встав на новые рельсы развития. Политические реформы позволили провести всесторонние преобразования. По итогам всенародного референдума были внесены поправки в Конституцию, расширены полномочия парламента, усилена подотчетность правительства, улучшена система защиты прав человека, образован Конституционный суд, созданы условия для активного участия граждан в процессе принятия решений. Осуществлены важные реформы во многих других сферах", - заявил президент.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в IV заседании Национального курултая, которое проходит в Бурабае.

Начиная свое выступление, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні.

"Встречаться с родными и близкими после долгой зимы – наша исконная традиция, уходящая корнями в глубину веков. Этот день открывает празднование Наурыза, которое в текущем году вновь совпало со священным месяцем Рамазан.

Эти светлые сакральные праздники взывают к добродетели, способствуя продвижению благородных и созидательных ценностей. Проведение Курултая в эти дни - хороший знак", - отметил президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228039-nasha-strana-silno-izmenilas-tokaev-o-provedennyh-reformah/