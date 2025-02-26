Работы по строительству АЭС в Казахстане могут начать в течение двух лет, заявил Саткалиев

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге ведомства сообщил о сроках начала строительных работ по АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ

"В целом, в международной практике проектирование занимает до трех лет. Есть такой условный термин "бетон", то есть когда уже приступают к строительству. Если мы говорим о каких-то общих строительных работах, то, возможно, в течении двух лет мы уже начнем строительство.

Но строительство основного объекта будет начато сразу после завершения технико-экономического обоснования, проектной документации и получения соответствующих разрешений у государственных органов", - сообщил министр Алмасадам Саткалиев.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023 года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

Напомним, в конце января президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

А Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Отметим, накануне в Казахстане утвердили место строительства первой АЭС - согласно постановлению правительства первую в стране атомную электростанцию построят в Жамбылском районе Алматинской области.