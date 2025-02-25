Кто может построить первую АЭС в Казахстане, сообщили в Минэнерго

Стало известно, какие компании вошли в "шорт-лист" в качестве потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Как сообщается на официальном сайте Министерства энергетики РК, сегодня состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли Республики Казахстан, посвященное рассмотрению предложений потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС в стране.

В состав комиссии входят представители государственных органов РК, а также организаций атомной и энергетической отраслей.

Межведомственная комиссия изучает предложения ведущих мировых поставщиков реакторных технологий. Ранее компаниям, вошедшим в "шорт-лист", были направлены детальные вопросы, касающиеся технологических решений, систем безопасности, условий финансирования и экологических аспектов.

В настоящее время в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании "CNNC" (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), "KHNP" (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и "EDF" (Франция, реактор EPR1200).

Работа по тщательному и всестороннему изучению предложений поставщиков реакторов будет продолжена. Окончательное решение будет принято с учетом всех факторов, отмечает ведомство.

Добавим, сегодня в Казахстане утвердили место строительства первой АЭС - согласно постановлению правительства первую в стране атомную электростанцию построят в Жамбылском районе Алматинской области.

Напомним, в конце января президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

А Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.