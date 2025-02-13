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Токаев подписал указ о призыве казахстанцев на срочную воинскую службу

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Қазақ тілінде оқу
Касым-Жомарт Токаев подписывает документ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2025 года".

Напомним, что в сентябре прошлого года на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции приводят такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

После замминистра обороны ответил, почему в Казахстане нельзя остановить срочную службу и ввести профессиональную армию.

Затем официальный представитель Минобороны прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане отказаться от срочной службы в армии. По его словам, профессиональная армия стоит очень дорого. На сегодняшний день наше государство не в состоянии обеспечить это.

А в ноябре прошлого года сообщалось, что новый вид воинской службы - служба в резерве - может появиться в Казахстане уже в 2025 году. Тогда законопроект с соответствующими поправками приняли в первом чтении на пленарном заседании мажилиса.

Уже в январе этого года мажилис парламента принял во втором чтении законодательные поправки и с этого года в Казахстане вводится служба в резерве.

Также сообщалось, что почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году.

Добавим, что Казахстан в рейтинге сильнейших армий мира занимает 22 место из 89 стран мира. Стоит отметить, что среди стран ЦА Казахстан сумел обогнать Узбекистан - вооруженные силы этой страны оказались на 19-й строчке рейтинга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2220593-tokaev-podpisal-ukaz-o-prizyve-kazahstancev-na-srochnuyu-voinskuyu-sluzhbu/