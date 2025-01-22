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Воинскую службу в резерве вводят в Казахстане

Опубликовано:

Военный гарнизон
Фото: Министерство обороны РК

С этого года в Казахстане вводится служба в резерве - сегодня мажилис парламента принял во втором чтении законодательные поправки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

"Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам службы в резерве. Она станет дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям, сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть, а также повысить боевую готовность формируемых подразделений", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также законом вводится новое понятие "военный резервист", который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего.

Отмечается, что введение службы в резерве запланировано уже с 2025 года. Таким образом продолжается совершенствование подготовки армии.

Данный способ, как отмечается в сообщении, уже применяется в странах СНГ и других зарубежных странах.

"На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тыс. резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться, исходя из потребности армии", - говорится в сообщении.

Здесь же отметили, что резервистов будут призывать на добровольной основе.

"Закон по вопросам службы в резерве будет распространяться на совершеннолетних граждан Республики Казахстан. При этом главный принцип набора на службу - добровольность. К резервистам будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения: для офицеров - до 60 лет, для сержантов и солдат - до 50 лет", - пояснили в мажилисе.

Отмечается, что резервисты будут осуществлять подготовку в воинских частях в регионе своего проживания, а финансирование службы в резерве будет производиться исключительно из государственного бюджета.

Военные резервисты, согласно нововведениям, будут получать минимальную заработную плату ежемесячно в период занятий, а в период проведения 30-дневных сборов - выплаты в размере своей среднемесячной заработной платы.

Также по инициативе депутатов военные резервисты будут отнесены к субъектам воинских уголовных правонарушений наравне с остальными военнослужащими. При этом в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах предлагается использовать единое понятие "военнослужащий" ко всем видам военнослужащих.

Вместе с тем законом регулируются вопросы социального обеспечения военных резервистов, в том числе заработной платы, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование и иных выплат.

В ноябре прошлого года сообщалось, что новый вид воинской службы - служба в резерве - может появиться в Казахстане уже в 2025 году. Тогда законопроект с соответствующими поправками приняли в первом чтении на пленарном заседании мажилиса.

Напомним, что 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции приводят такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

После замминистра обороны ответил, почему в Казахстане нельзя остановить срочную службу и ввести профессиональную армию.

Затем официальный представитель Минобороны РК Руслан Жангулин прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане отказаться от срочной службы в армии. По его словам, профессиональная армия стоит очень дорого. На сегодняшний день наше государство не в состоянии обеспечить это.

Добавим, что Казахстан в рейтинге сильнейших армий мира занимает 22 место из 89 стран мира. Стоит отметить, что среди стран ЦА Казахстан сумел обогнать Узбекистан - вооруженные силы этой страны оказались на 19-й строчке рейтинга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2214041-voinskuyu-sluzhbu-v-rezerve-vvodyat-v-kazahstane/

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