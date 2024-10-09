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"Это очень дорого": почему в Казахстане не могут отказаться от срочной службы в армии

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Военнослужащие стоят в ряд
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальный представитель Миноброны РК Руслан Жангулин в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане отказаться от срочной службы в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты указали на череду суицидов в армии в сентябре. В этой связи они поинтересовались, не планирует ли оборонное ведомство отказаться от срочной службы и перейти полностью на профессиональную армию.

"У нас не было такой позиции и нет такого мнения. Понимаете, профессиональная армия стоит очень дорого. На сегодняшний день наше государство не в состоянии обеспечить этого. И мы ведем смежную комплектацию наших Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, который практикуется во всем мире", - заявил в ответ Жангулин.

Напомним, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции приводят такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

Добавим, недавно замминистра обороны ответил, почему в Казахстане нельзя остановить срочную службу и ввести профессиональную армию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2172171-eto-ochen-dorogo-pochemu-v-kazahstane-ne-mogut-otkazatsya-ot-srochnoy-sluzhby-v-armii/

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