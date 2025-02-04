Аэромобили хотят запустить от Алматы до нового города в Алматинской области

Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге правительства рассказал о перспективах внедрения беспилотных автомобилей в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, сейчас в профильном ведомстве обсуждают мобильные перевозки от аэропорта до города Алатау с использованием аэромобилей.

"Это бесшумные вертолеты, работающие на водородной основе, с вместимостью до пяти пассажиров. Подобные технологии активно развивают южнокорейские и американские компании. Одна из казахстанских компаний также проявила интерес к участию в развитии аэромобильной отрасли.

Сейчас мы прорабатываем возможность пилотного применения этой технологии в Казахстане. Первый этап - маршрут от Алматы до города Алатау. Такой вопрос прорабатываем с казахстанскими предпринимателями. Пилотный запуск запланирован на 2026 год", - сообщил Карабаев.

Также он отметил, что на сегодня в Казахстане нет законодательных ограничений для введения в эксплуатацию беспилотных авто. Появление в Казахстане таких автомобилей, напомним, сегодня анонсировал глава Минцифры Жаслан Мадиев.

"Законодательную поправку о том, кто будет нести ответственность в случае ДТП, мы не разрабатываем. Сегодня поступило предложение от МЦРИАП (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности) изучить, как другие страны формируют нормативную базу. Мы рассмотрим этот вопрос.

По мере развития беспилотных автомобилей и их использования на территории Республики Казахстан можете быть уверены, что законодательную базу мы подготовим", - заверил министр.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что Южная Корея выразила заинтересованность в строительстве системы воздушного транспорта в городе Алатау. Отмечалось, что компания имеет опыт в области внедрения городской воздушной мобильности - Urban air mobility.

"Идея внедрения концепции городской воздушной мобильности заключается в создании безопасной и эффективной системы воздушного транспорта и других авиационных технологий. Так, это позволит революционизировать способы передвижения людей и перемещения товаров и продуктов между крупными городами и регионами по воздуху, а также и внутри самих городов", - объяснили тогда в Минтрансе.

Напомним, в январе прошлого года президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, произведена реорганизация Илийского района путем выделения из него села Жетыген, которое стало городом Алатау.

Позже власти показали, как будет выглядеть новый город. В октябре 2024 года были определены границы (черты) нового города Алатау в Алматинской области. Акимат региона вынес соответствующее постановление.

В декабре того же года аким Алматинской области Марат Султангазиев заявил, что при строительстве современного города Алатау за пример берут Сингапур.