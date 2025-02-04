Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Казахстана

В Казахстане инициируют программу по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта. Об этом на заседании кабмина заявил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев, передает NUR.KZ.

Жаслан Мадиев указал на международный опыт в сфере использования беспилотного транспорта.

"В ряде стран, в том числе в США, Китае и России, уже успешно реализуются проекты, в рамках которых задействованы беспилотные транспортные средства. Сам рынок беспилотных транспортных средств имеет огромный потенциал. По прогнозам экспертов в ближайшее время здесь ожидается экспоненциальный рост на этом рынке. Например, к 2035 году рынок беспилотных транспортных средств составит 3 триллиона долларов США, рост почти в 100 раз", - сказал министр.

Для развития рынка в Казахстане он предлагает на первом этапе провести «регуляторную песочницу, в рамках которой будут приняты НПА, выбраны тестовые площадки для пилотного запуска».

"На следующем этапе по мере успешности проекта, он будет запущен в Национальном масштабе. Запуск такой инициативы для беспилотного транспорта принесет Казахстану ряд стратегических преимуществ. Во-первых, привлечение международных компаний и инвестиций. Такие компании, как Waymo (Google), Tesla, Baidu, Mobileye, Yandex, Huawei, активно ищут страны с гибким регулированием для тестирования беспилотников. Во-вторых, приток иностранных инвестиций в исследования, инфраструктуру и производство компонентов для автономных автомобилей", - мотивировал глава МЦРИАП.

Для примера он привел опыт ОАЭ, где регуляторная песочница позволила компаниям WeRide и Cruise тестировать беспилотные такси в Дубае, что ускорило локальную цифровизацию транспорта.

Напомним, осенью минувшего года в США Илон Маск представил инвесторам Tesla прототипы беспилотных такси будущего - двухместный автомобиль Cybercab без руля и педалей.

Их производство компания планирует начать до 2027 года в больших объемах.

Стоит отметить, что бизнесмен прибыл на мероприятие на данном автомобиле.