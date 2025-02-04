Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Казахстана

Опубликовано:

Беспилотный автомобиль
Беспилотный автомобиль. Иллюстративное фото: metamorworks/Getty Images

В Казахстане инициируют программу по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта. Об этом на заседании кабмина заявил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев, передает NUR.KZ.

Жаслан Мадиев указал на международный опыт в сфере использования беспилотного транспорта.

"В ряде стран, в том числе в США, Китае и России, уже успешно реализуются проекты, в рамках которых задействованы беспилотные транспортные средства. Сам рынок беспилотных транспортных средств имеет огромный потенциал. По прогнозам экспертов в ближайшее время здесь ожидается экспоненциальный рост на этом рынке. Например, к 2035 году рынок беспилотных транспортных средств составит 3 триллиона долларов США, рост почти в 100 раз", - сказал министр.

Для развития рынка в Казахстане он предлагает на первом этапе провести «регуляторную песочницу, в рамках которой будут приняты НПА, выбраны тестовые площадки для пилотного запуска».

"На следующем этапе по мере успешности проекта, он будет запущен в Национальном масштабе. Запуск такой инициативы для беспилотного транспорта принесет Казахстану ряд стратегических преимуществ. Во-первых, привлечение международных компаний и инвестиций. Такие компании, как Waymo (Google), Tesla, Baidu, Mobileye, Yandex, Huawei, активно ищут страны с гибким регулированием для тестирования беспилотников. Во-вторых, приток иностранных инвестиций в исследования, инфраструктуру и производство компонентов для автономных автомобилей", - мотивировал глава МЦРИАП.

Для примера он привел опыт ОАЭ, где регуляторная песочница позволила компаниям WeRide и Cruise тестировать беспилотные такси в Дубае, что ускорило локальную цифровизацию транспорта.

Напомним, осенью минувшего года в США Илон Маск представил инвесторам Tesla прототипы беспилотных такси будущего - двухместный автомобиль Cybercab без руля и педалей.

Их производство компания планирует начать до 2027 года в больших объемах.

Стоит отметить, что бизнесмен прибыл на мероприятие на данном автомобиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2217776-bespilotnye-avtomobili-mogut-poyavitsya-na-dorogah-kazahstana/