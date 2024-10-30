В одном из городов Казахстана хотят внедрить воздушный транспорт

Южная Корея выразила заинтересованность в строительстве системы воздушного транспорта в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства транспорта РК.

По данным Минтранса, глава ведомства Марат Карабаев встретился с коллегами из Южной Кореи. Сторонами был поднят вопрос возможности увеличения прямых рейсов из Казахстана в Южную Корею.

"В настоящее время между странами выполняется 14 пассажирских и 6 грузовых рейсов в неделю. В основном рейсы выполняются из Астаны и Алматы. Теперь планируется запустить прямые рейсы из Шымкента в Южную Корею", - рассказали в министерстве.

Сообщается, что корейская сторона выразила заинтересованность в реализации проектов строительства автодорог в Казахстане. Кроме того, Марат Карабаев пригласил делегацию из Южной Кореи посетить нашу страну с рабочим визитом.

"Ожидается, что в рамках ответного визита стороны обменяются опытом в области внедрения городской воздушной мобильности - Urban air mobility (UAM).

Идея внедрения концепции городской воздушной мобильности заключается в создании безопасной и эффективной системы воздушного транспорта и других авиационных технологий. Так, это позволит революционизировать способы передвижения людей и перемещения товаров и продуктов между крупными городами и регионами по воздуху, а также и внутри самих городов", - сказано в сообщении.

В Минтрансе заявили, что концепция сначала будет апробирована в новом городе Алатау.

Согласно информации на сайте Агентства по безопасности полетов Европейского Союза, Urban air mobility (UAM) - это новая безопасная и устойчивая система воздушных перевозок пассажиров и грузов в городских условиях, реализованная с помощью новых технологий и интегрированная в мультимодальные транспортные системы.

Перевозка осуществляется электрическими самолетами, взлетающими и приземляющимися вертикально, дистанционно пилотируемыми или с пилотом на борту.

Напомним, в январе текущего года президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, произведена реорганизация Илийского района путем выделения из него села Жетыген, которое стало городом Алатау.

Позже власти показали, как будет выглядеть новый город. В начале октября были определены границы (черты) нового города Алатау в Алматинской области. Акимат региона вынес соответствующее постановление.