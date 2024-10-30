Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В одном из городов Казахстана хотят внедрить воздушный транспорт

Опубликовано:

Беспилотный аппарат летит в небе на фоне заката
Беспилотник. Иллюстративное фото: alxpin / Getty Images

Южная Корея выразила заинтересованность в строительстве системы воздушного транспорта в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства транспорта РК.

По данным Минтранса, глава ведомства Марат Карабаев встретился с коллегами из Южной Кореи. Сторонами был поднят вопрос возможности увеличения прямых рейсов из Казахстана в Южную Корею.

"В настоящее время между странами выполняется 14 пассажирских и 6 грузовых рейсов в неделю. В основном рейсы выполняются из Астаны и Алматы. Теперь планируется запустить прямые рейсы из Шымкента в Южную Корею", - рассказали в министерстве.

Сообщается, что корейская сторона выразила заинтересованность в реализации проектов строительства автодорог в Казахстане. Кроме того, Марат Карабаев пригласил делегацию из Южной Кореи посетить нашу страну с рабочим визитом.

"Ожидается, что в рамках ответного визита стороны обменяются опытом в области внедрения городской воздушной мобильности - Urban air mobility (UAM).

Идея внедрения концепции городской воздушной мобильности заключается в создании безопасной и эффективной системы воздушного транспорта и других авиационных технологий. Так, это позволит революционизировать способы передвижения людей и перемещения товаров и продуктов между крупными городами и регионами по воздуху, а также и внутри самих городов", - сказано в сообщении.

В Минтрансе заявили, что концепция сначала будет апробирована в новом городе Алатау.

Согласно информации на сайте Агентства по безопасности полетов Европейского Союза, Urban air mobility (UAM) - это новая безопасная и устойчивая система воздушных перевозок пассажиров и грузов в городских условиях, реализованная с помощью новых технологий и интегрированная в мультимодальные транспортные системы.

Перевозка осуществляется электрическими самолетами, взлетающими и приземляющимися вертикально, дистанционно пилотируемыми или с пилотом на борту.

Напомним, в январе текущего года президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, произведена реорганизация Илийского района путем выделения из него села Жетыген, которое стало городом Алатау.

Позже власти показали, как будет выглядеть новый город. В начале октября были определены границы (черты) нового города Алатау в Алматинской области. Акимат региона вынес соответствующее постановление.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180700-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana-hotyat-vnedrit-vozdushnyy-transport/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie