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Новый город создан в Казахстане: Токаев подписал указ

Опубликовано:

Село Жетыген
Жетыген. Фото: yandex.kz/maps

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В соответствии со статьей 9 закона РК "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" глава государства постановил:

  1. Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген.
  2. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау.
  3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего указа.
  4. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.

Между тем в январе 2020 года в Костанайской области появился новый город Тобыл.

В мае 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев.

Летом 2021 года село Косшы в Акмолинской области стало городом областного значения.

Позже в Казахстане появились три новые области – Абай, Жетісу и Ұлытау.

Также административный центр Алматинской области был перенесен из города Талдыкоргана в город Қонаев.

Кроме того, президент подписал указ об образовании двух новых районов в ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2054661-tokaev-podpisal-ukaz-o-sozdanii-goroda-alatau/

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