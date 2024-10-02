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Определены границы нового города в Алматинской области

Опубликовано:

Алатау. Green district.
Алатау. Green district. Эскиз: акимат Алматинской области

Принято решение об установлении границ (черты) нового города Алатау в Алматинской области. Акимат региона вынес соответствующее постановление, передает NUR.KZ.

Как сообщается в документе, в соответствии с законодательством и на основании совместного предложения маслихата и акимата города Алатау, Алматинский областной маслихат решил, а акимат Алматинской области постановил установить границы города Алатау, включив в его черту части земель города Қонаев, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88000 гектаров.

"Настоящее совместное решение Алматинского областного маслихата и постановление акимата Алматинской области вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - отмечается в документе.

Как следует из карты, в город Алатау вошли 10 962 гектара земли Қонаева, 64 985 гектаров - Илийского района и 12 053 гектара - Талгарского района.

Скриншот
Границы Алатау. Скриншот: zan.gov.kz

Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.

9 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, произведена реорганизация Илийского района путем выделения из него села Жетыген, которое стало городом Алатау.

Позже власти показали, как будет выглядеть новый город.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2168865-opredeleny-granicy-novogo-goroda-v-almatinskoy-oblasti/

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