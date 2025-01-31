Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Антикор всех запугал?": слова Токаева прокомментировали в Антикоррупционной службе

Опубликовано:

Папка с логотипом Антикора
Папка. Иллюстративное фото: t.me/antikornews

На брифинге в Антикоре официального представителя Данияра Бигайдарова попросили прокомментировать недавние слова президента о том, что чиновников запугал Антикор, передает корреспондент NUR.KZ.

"Зачитаю вопрос: "Как вы можете объяснить слова главы государства о том, что правительство и госорганы медленно работают, потому что их запугал Антикор, в чем выражается запугивание?"

Агентство во исполнение поручений главы государства строго соблюдает принципы объективности и законности, ведь за каждым решением стоит судьба человека.

Права и свободы граждан для нас - это высшая ценность, и честный чиновник, действующий в рамках закона, не должен бояться брать ответственность при принятии решений.

Легитимные решения должны приниматься оперативно. Госслужащий не должен испытывать никаких сложностей в согласовании и принятии законного решения", - ответил Бигайдаров.

Представитель Антикора добавил, что за последние годы методы работы агентства изменились.

"С 2022 года кардинально пересмотрены подходы к оценке работы территориальных подразделений агентства, исключающие гонку за статистическими показателями. (…)

Призываем госслужащих руководствоваться принципами профессиональной этики, честности, справедливости, добропорядочности и всегда действовать в рамках закона, тогда никаких сложностей не должно возникать.

Мы, как правоохранительный орган, обязаны своим примером утверждать в обществе принцип закона и порядка, а также нулевой терпимости к коррупции", - добавил Бигайдаров.

Напомним, недавно на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.

"(...) Долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить. В чем дело? Может быть, антикоррупционное ведомство всех придавило? Задавило и запугало? Давайте разберемся и с этим вопросом. Но решения надо принимать", - заявил президент.

Добавим, что в начале января президент высказался об участившихся случаях задержания чиновников. "Системная борьба с коррупцией – абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно (...) В то же время постоянно напоминаю руководству антикоррупционного ведомства, что важно принимать решения объективно, не скатываться в кампанейщину. Ведь за каждым решением стоят судьбы людей", - сказал он.

Отметим, в ушедшем 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.

Задержания продолжились и в этом году.

Так, в начале января Антикоррупционная служба сообщала, что в совершении коррупционных преступлений подозревают чиновников от экологии в нескольких областях Казахстана.

А в Астане в это же время сотрудники Антикоррупционной службы задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В Алматинской области вынесли приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС по делу о получении взятки. Их приговорили 9 и 3 годам лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2216931-antikor-vseh-zapugal-slova-tokaeva-prokommentirovali-v-antikorrupcionnoy-sluzhbe/