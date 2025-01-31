"Антикор всех запугал?": слова Токаева прокомментировали в Антикоррупционной службе

На брифинге в Антикоре официального представителя Данияра Бигайдарова попросили прокомментировать недавние слова президента о том, что чиновников запугал Антикор, передает корреспондент NUR.KZ.

"Зачитаю вопрос: "Как вы можете объяснить слова главы государства о том, что правительство и госорганы медленно работают, потому что их запугал Антикор, в чем выражается запугивание?"

Агентство во исполнение поручений главы государства строго соблюдает принципы объективности и законности, ведь за каждым решением стоит судьба человека.

Права и свободы граждан для нас - это высшая ценность, и честный чиновник, действующий в рамках закона, не должен бояться брать ответственность при принятии решений.

Легитимные решения должны приниматься оперативно. Госслужащий не должен испытывать никаких сложностей в согласовании и принятии законного решения", - ответил Бигайдаров.

Представитель Антикора добавил, что за последние годы методы работы агентства изменились.

"С 2022 года кардинально пересмотрены подходы к оценке работы территориальных подразделений агентства, исключающие гонку за статистическими показателями. (…)

Призываем госслужащих руководствоваться принципами профессиональной этики, честности, справедливости, добропорядочности и всегда действовать в рамках закона, тогда никаких сложностей не должно возникать.

Мы, как правоохранительный орган, обязаны своим примером утверждать в обществе принцип закона и порядка, а также нулевой терпимости к коррупции", - добавил Бигайдаров.

Напомним, недавно на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.

"(...) Долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить. В чем дело? Может быть, антикоррупционное ведомство всех придавило? Задавило и запугало? Давайте разберемся и с этим вопросом. Но решения надо принимать", - заявил президент.

Добавим, что в начале января президент высказался об участившихся случаях задержания чиновников. "Системная борьба с коррупцией – абсолютно нужная работа, здесь сомнений быть не должно (...) В то же время постоянно напоминаю руководству антикоррупционного ведомства, что важно принимать решения объективно, не скатываться в кампанейщину. Ведь за каждым решением стоят судьбы людей", - сказал он.

Отметим, в ушедшем 2024 году в Казахстане провели множество расследований крупных коррупционных дел, связанных с хищением бюджетных средств. Ранее мы публиковали подборку о самых громких коррупционных скандалах за 2024 год.

Задержания продолжились и в этом году.

Так, в начале января Антикоррупционная служба сообщала, что в совершении коррупционных преступлений подозревают чиновников от экологии в нескольких областях Казахстана.

А в Астане в это же время сотрудники Антикоррупционной службы задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В Алматинской области вынесли приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС по делу о получении взятки. Их приговорили 9 и 3 годам лишения свободы.