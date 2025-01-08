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Начальников подведомственной КУИС организации задержали в Астане

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

Сотрудники Антикоррупционной службой задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в Telegram-канале Антикора, заместителя генерального директора и его подчиненного – начальника управления строительства – подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит, добавили в агентстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209218-nachalnikov-podvedomstvennoy-kuis-organizacii-zaderzhali-v-astane/

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