Начальников подведомственной КУИС организации задержали в Астане
Опубликовано:
Сотрудники Антикоррупционной службой задержали замгендиректора и начальника управления РГП "Еңбек" Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в Telegram-канале Антикора, заместителя генерального директора и его подчиненного – начальника управления строительства – подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.
С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит, добавили в агентстве.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209218-nachalnikov-podvedomstvennoy-kuis-organizacii-zaderzhali-v-astane/