Токаев: Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства высказался об основных задачах и приоритетах правительства, других уполномоченных органов на ближайший период.

По теме диверсификации экономики президент отметил: в прошлом году в обрабатывающей промышленности было реализовано 180 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 триллиона тенге. В результате рост сектора составил почти 6%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Эту положительную тенденцию следует закрепить и сделать ее необратимой.

Другой критически важный вопрос - привлечение в экономику инвестиций. По этому показателю, согласно данным ООН, Казахстан выглядит вполне успешно. Для оперативного решения вопросов инвесторов создан Инвестиционный штаб.

Отмечается, что деятельность Штаба ускорила реализацию отдельных проектов за счет устранения различных бюрократических барьеров и правовых коллизий. Но главная задача состоит в том, чтобы не только решать "точечные проблемы", но, прежде всего, системно улучшить инвестиционный климат в стране.

"В процессе проработки инвестпроектов по-прежнему много времени уходит на межведомственную координацию. Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.

Долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить.

В чем дело? Может быть, антикоррупционное ведомство всех придавило? Задавило и запугало? Давайте разберемся и с этим вопросом. Но решения надо принимать", - заявил президент.

Напомним, сегодня, 28 января, Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане. Как сообщали ранее в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о работе казахстанского кабмина в ушедшем году. По его словам, "результаты неплохие, прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане".

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления. Зампремьера и глава МНЭ Серик Жумангарин по этой теме пояснил, что в Казахстане недостаточная собираемость налогов.

Еще министр национальной экономики Серик Жумангарин во время заседания правительства заявил о возможном упразднении соцналога и пенсионных отчислений.