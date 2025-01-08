Экс-начальника колонии осудили в Алматинской области

Суд в Қонаеве вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС Писареву и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС Болекбаю по делу о получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специальные прокуроры прокуратуры Алматинской области доказали, что подсудимые получали взятки за покровительство при отбывании наказаний, а также за беспрепятственный и неоднократный пронос в учреждения запрещенных предметов для осужденных.

"Суд, рассмотрев неопровержимые доказательства, собранные в ходе расследования, признал Писарева П. виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы, а Болекбая Е. - к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Данный прецедент демонстрирует неотвратимость наказания за коррупционные преступления", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

Напомним, в марте 2024 года в КУИС сообщили, что был задержан начальник учреждения № 57 ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетiсу. Его заподозрили в получении взятки.

Позже, в ноябре того же года, был задержан заместитель начальника учреждения №14, расположенного в Алматинской области. По данным прокуратуры региона, его заподозрили в получении взяток неоднократно. В рамках уголовного дела начаты необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.