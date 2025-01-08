Чиновников от экологии задержали в нескольких областях Казахстана

В совершении коррупционных преступлений подозревают чиновников от экологии в нескольких областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, Агентством на системной основе проводится работа по предотвращению коррупции в социально чувствительных сферах.

Одной из них является сфера использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и соблюдения экологических требований.

С учетом общественного мнения и сигналов от населения особое внимание уделяется регионам, для которых проблема экологии стоит наиболее остро.

Так, в совершении коррупционных преступлений подозреваются двое руководителей и заместитель руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, заместитель руководителя Департамента экологии по Кызылординской области и другие.

"6 января 2025 года Антикоррупционной службой по области Ұлытау с поличным задержан руководитель областного Департамента экологии.

Чиновник подозревается в получении взятки в размере 2,5 млн тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии.

8 января с санкции суда он заключен под стражу.

Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц", - сообщается в публикации.

Отмечается, что ранее, 26 августа 2024 года, данный руководитель в рамках проекта по защите бизнеса уже привлекался к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность.

Тогда он установил в отношении предпринимателя незаконные требования о предоставлении ежеквартального отчета о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.

Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, распространению не подлежат, подчеркивает Агентство.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отмечает Антикор.

Напомним, ранее сообщалось, что в суде Усть-Каменогорска осужден руководитель департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще два человека: житель города и предприниматель. Всех приговорили к лишению свободы и права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Впервые об этом деле сообщалось в декабре 2023 года: Антикоррупционной службой по ВКО совместно с департаментом КНБ был задержан руководитель департамента экологии региона. Его заподозрили в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.

С санкции следственного суда он был заключен под стражу.