Сколько активов вернули в Нацфонд после дела Стати

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов в кулуарах мажилиса рассказал, сколько Нацбанк вернул активов в Нацфонд после завершения процесса по делу Стати, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, что это одна из позитивных новостей последних дней. Они (активы – прим. ред.) были заморожены очень давно – это было 10 лет назад, заморозили активы Нацфонда на сумму порядка 80 млн долларов.

И в рамках этого урегулирования между республикой активы Нацфонда в результате профессиональной работы правительства и Нацбанка были разморожены и возвращены в распоряжение Нацфонда РК", – сообщил Тимур Сулейменов.

Напомним, что недавно правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати завершили процесс урегулирования продолжительного спора о нефтегазовых активах в РК. Сообщалось, что соглашение об окончательном урегулировании является основанием для прекращения всех текущих споров без права на их возобновление в будущем.

В Минюсте подчеркивали, что с завершением спора у Казахстана появляются дополнительные возможности для развития экономики, в том числе за счет привлечения инвестиций.

Дело Стати

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати. При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

В январе 2023 года стало известно, что голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати.

В июне 2023 года стало известно, что Верховный суд Швеции отказал Нацбанку Казахстана в праве подачи апелляции по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати.

В сентябре 2023 стало известно, что Казахстан добился победы по делу Стати об аресте акций Кашагана в Нидерландах. Верховный суд Нидерландов подтвердил отмену ареста акций в KMG Kashagan – была отклонена жалоба Стати по данному делу.

При этом в марте этого года депутат Азат Перуашев заявил, что Казахстан в судебной тяжбе потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют Стати.

В июле стало известно, что правительство Казахстана, Нацбанк РК и стороны Стати заключили рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении спора о нефтегазовых активах.