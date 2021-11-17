Казахстан выиграл суд по делу Стати в Бельгии

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Апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 млн долларов США и пришел к выводу, что молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати ввели в заблуждение арбитражный трибунал и шведские суды, рассматривавшие отмену арбитражного решения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

16 ноября текущего года Апелляционный суд Бельгии вынес решение о том, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию арбитражного решения.

По мнению суда, данная мошенническая схема оказала непосредственное влияние на выводы арбитражного трибунала касательно ответственности и вопросов по ущербу.

На этом основании Апелляционный суд полностью отменил решение суда низшей инстанции о признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США.

Юридическая фирма King & Spalding представляла Стати в ходе арбитражного разбирательства и координирует их глобальные попытки по признанию и приведению в исполнение мошеннического арбитражного решения, в том числе в Швеции и Бельгии.

Это решение Апелляционного суда приведет к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

"Мы приветствуем это знаковое решение в многолетней борьбе республики против Стати и их сообщников. Это первый случай, когда какой-либо суд полностью рассмотрел предоставленные республикой материалы о мошенничестве Стати.

Тщательно проанализировав все имеющиеся доказательства, Апелляционный суд подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, их аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов, рассмотревших аннулирование арбитражного решения.

Это решение имеет серьезные последствия не только для Стати, но и для их профессиональных советников. Это должно послужить точкой "невозврата" для тех, кто все еще помогает и поощряет Стати в их незаконных схемах, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. От имени Министерства юстиции я подтверждаю, что мы не успокоимся до тех пор, пока Стати и все их сообщники не будут привлечены к ответственности", - заявил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

Судебное подтверждение мошенничества Стати в ходе арбитражного разбирательства

Изучив объемные доказательства, представленные по делу, суд постановил, что "Стати совершили действия, которые квалифицируются как мошенничество и обман".

Затем суд постановил, что эти мошеннические и вводящие в заблуждение действия "оказали значительное влияние на арбитражное решение", и что без этих действий Стати арбитражное решение "не было бы вынесено таким образом, каким оно было вынесено".

В частности, Апелляционный суд постановил, что следующие действия Стати были мошенническими и вводящими в заблуждение:

Стати обманули своих внешних аудиторов KPMG во время составления аудиторских отчетов по финансовой отчетности своих компаний, участвующих в проекте в Казахстане - Tristan Oil, ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз";

Стати узаконили фальсифицированную финансовую отчетность в арбитраже, опираясь на аудиторские отчеты, которые были "отозваны" KPMG в августе 2019 года, так как "не следует доверять" этим отчетам;

Стати получили возмещение ущерба в арбитраже на основании индикативного предложения, которое, как они знали, было основано на фальсифицированной финансовой отчетности их собственных компаний;

Стати не раскрыли в арбитраже истинный статус компании Perkwood, которой они владели, но ложно представили в ходе арбитража в качестве независимой третьей стороны, являющейся основным поставщиком оборудования для их проекта в Казахстане;

Нераскрытие этой информации явилось результатом целенаправленной схемы обмана со стороны Стати, которые манипулировали затратами на строительство газоперерабатывающего завода в Казахстане, и теперь KPMG подтвердила, что это упущение является существенным искажением;

Стати опирались в арбитраже на документы, которые, как недавно подтвердил их бывший финансовый директор Артур Лунгу, были фактически ложными, включая финансовые отчеты, отчет о комплексной проверке KPMG и информационный меморандум;

Стати также настаивали в арбитраже на предполагаемой "достоверности" их финансовой отчетности, чтобы продемонстрировать существование и законность их инвестиций в Казахстане, и что они были проверены аудиторской компанией "Большой четверки", не раскрывая, что они были обмануты.

Апелляционный суд также резко выразился о двуличном поведении Стати во время арбитражного разбирательства.

"Вследствие уловок Стати в сокрытии информации, арбитры были введены в заблуждение. Они не смогли установить реальное финансовое положение Стати, которое было необходимо для вынесения решения по делу. Решение арбитров было основано на ложной информации, которая не отражает реального положения компаний Стати", - указали в суде.

Суд пришел к выводу, что все собранные доказательства после вынесения Арбитражного решения, "вне всяких сомнений демонстрируют мошенническое поведение Стати".

Суд также установил, что "инвестиции Стати в Казахстан были вложены с недобросовестными намерениями" и что "спор, который рассматривался в арбитражном суде, не отражал реальные факты".

Таким образом, в исполнении арбитражного решения было отказано, а предыдущее решение о приведении в исполнение было аннулировано. Также, Стати должен будет выплатить расходы, понесенные Республикой Казахстан.

Судебное подтверждение того, что Стати "умышленно ввел в заблуждение" суды Швеции, рассматривавшие аннулирование арбитражного решения

Апелляционный суд Бельгии также рассмотрел и отклонил ложное требование, неоднократно подаваемое Стати во время процесса в Бельгии, что суды Швеции уже отклонили заявления Республики по фактам мошенничества в ходе предварительного судебного производства об отмене арбитражного решения.

Выдвигая ложное заявление, Стати в первую очередь опирался на решение от декабря 2016 года, которое было получено в Швеции, об отказе отменить арбитражное решение.

Отклоняя иск Стати, Апелляционный суд прямо постановил, что Стати "умышленно ввел в заблуждение" суд Швеции во время судебного производства об аннулировании арбитражного решение.

Суд также установил, что ключевые доказательства мошенничества Стати, в том числе решение КПМГ от августа 2019 года об отзыве всех аудиторских отчетов по фальсифицированной финансовой отчетности Стати, не были доступны во время судебного производства об аннулировании в суде Швеции.

"Суд Швеции "не приняли во внимание Решение КПМГ "отозвать" аудиторские отчеты, поскольку в то время данная информация не была известна.

Они также не приняли во внимание ложную информацию со стороны Стати, который умышленно вводил в заблуждение Суд Швеции и заведомо этим не позволял судам вынести решение на основе всей имеющиеся информации и доказательств", - заявили в суде.

Судебное подтверждение того, что ни один другой суд не отклонил дело Республики о мошенничестве

Апелляционный суд также отклонил еще одно ложное утверждение Стати о том, что другие суды уже отклонили дело Республики о мошенничестве по существу. Апелляционный суд сделал ряд критических выводов в отношении данного дела:

Стати скрыли доказательства от всех судов до принятия решения КПМГ в августе 2019 года отозвать аудиторские отчеты;

В Англии Высокий суд постановил, что имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение было получено обманным путем. Как установил английский суд, Стати прекратили разбирательство в Англии во избежание риска того, что исход полного судебного разбирательства будет против них и в пользу Казахстана;

В Люксембурге решение Апелляционного суда от 19 декабря 2019 года, на которое ссылался Стати, было отменено Кассационным судом Люксембурга на основании решения от 11 февраля 2021 года. Впоследствии Окружной суд Люксембурга постановил приостановить производство по делу о наложении ареста на основании уголовного расследования в отношении действий Стати. Если совершение преступных действий Стати будет подтверждено, это непременно повлияет на судебное производство;

В Нидерландах Государственный прокурор Верховного суда Нидерландов рекомендовал отменить решение Суда Нидерландов от 14 июля 2020 года, по которому было предоставлено право принудительного исполнения Арбитражного решения;

Решение о принудительном исполнении в США не учитывает мошеннические действия Стати, которые были обнаружены только в 2019 году. При рассмотрении иска РК на основании Закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией", суды США также не рассмотрели новые элементы мошенничества, которые были обнаружены только в 2019 году;

В Италии решение Апелляционного суда Рима касается только процедурных моментов признания арбитражного решения и подлежит обжалованию в кассационной инстанции.

Апелляционный суд Бельгии также подчеркнул, что решение, вынесенное ранее в июне 2021 года в рамках процесса по временному аресту, было лишь предварительным решением, в котором не были полностью учтены доказательства.

Стати неправильно утверждали обратное, и это было прямо отклонено Апелляционным судом, который подчеркнул, что решение от 29 июня 2021 года не имеет отношения к апелляции на приведение в исполнение арбитражного решения.

Заключение

Решение Брюссельского апелляционного суда свидетельствует о том, что Стати больше не смогут избежать тщательного изучения их мошеннических действий.

В отличие от судов в Швеции, которые были введены в заблуждение Стати на основании фальсифицированных документов, Брюссельский апелляционный суд получил новые существенные доказательства, демонстрирующие обман и мошенничество Стати при получении арбитражного решения.

Арно Нуйтс, ведущий юрисконсульт в Бельгии, представляющий интересы Казахстана и руководитель Отдела по разрешению споров в Liedekerke, прокомментировал победу Казахстана.

"Растущее количество доказательств мошенничества и его влияния на арбитражное решение стало поистине огромным, и это был лишь вопрос времени, когда суды примут решение в конечном итоге обратить внимание на такое мошенничество в судебном порядке и повлечь за собой неизбежные правовые последствия.

Апелляционный суд Брюсселя провел очень тщательную проверку всех материалов дела. На этом основании он логически заключил, что арбитражное решение было получено путем мошенничества и основано на доказательствах, которые были признаны ложными, поэтому в его признании и приведении в исполнение следует отказать", - пояснил Нуйтс.

Благодаря этой новой победе Республика Казахстан продолжит защищать верховенство закона и интересы казахстанского народа.

Напомним, 1 ноября сообщалось о том, что Стати отозвали ходатайства о наложении ареста на дипсобственность Казахстана в Вашингтоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942612-kazahstan-vyigral-sud-po-delu-stati-v-belgii/